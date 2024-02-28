Россия закупила у Эквадора нефтепродукты впервые с 2019 года

В 2023 году Эквадор поставил России топливо впервые с 2019 года. Об этом свидетельствуют данные эквадорской статистики, пишет РИА Новости.
Например, мазута для кораблей, используемого в судовых двигателях, Россия закупила 1,6 тысячи тонн на 335 тысяч долларов. Последний раз такая покупка, отмечает издание, была совершена в 2019 году. Тогда Эквадор поставил 700 тонн на 287 тысяч долларов.
Также сообщается, что всего Эквадор поставил на мировой рынок почти 2,7 миллиона тонн нефтепродуктов на 1,1 миллиарда долларов.
Ранее Россия отказалась закупать эквадорские бананы после того, как власти латиноамериканской страны согласились передать США советскую военную технику. Но позже президент страны Даниэль Нобоа все же решил придерживаться нейтралитета и отказал американцам в поставке вертолетов.