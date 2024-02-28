Россия закупила у Эквадора нефтепродукты впервые с 2019 года

Например, мазута для кораблей, используемого в судовых двигателях, Россия закупила 1,6 тысячи тонн на 335 тысяч долларов. Последний раз такая покупка, отмечает издание, была совершена в 2019 году. Тогда Эквадор поставил 700 тонн на 287 тысяч долларов.