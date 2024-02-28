Райффайзенбанк ухудшает для клиентов условия хранения евро на счетах

С 5 февраля 2024 года банк увеличил максимальный размер комиссии для физических лиц за переводы валюты в другие банки в долларах или евро — с 300 долларов или евро до 1000 долларов или евро. При этом сама комиссия не изменилась: она составляет 2% при оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» и 3% при оформлении платежа в офисе банка.