Отчетность Сбербанка, взлет акций «ЭсЭфАй»: дайджест инвестора

Отчетность Сбербанка.
28 февраля Сбербанк представит отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2023 год.
По оценкам аналитиков телеграм-канала «Мои Инвестиции», по итогам года чистая прибыль Сбербанка составила ₽1,513 трлн, рентабельность капитала — до 24% благодаря росту активов на 25%, увеличению чистой процентной маржи на 90 б.п. и снижению стоимости риска до 89 б.п.
Аналогичный прогноз по чистой прибыли дают аналитики Альфа-Банка, их оценка рентабельности капитала — 25,3%.
По итогам четвертого квартала аналитики ожидают снижения чистой прибыли по сравнению с третьим кварталом, когда банк получил рекордный результат в ₽411,4 млрд.
Прогноз «Мои Инвестиции» — ₽361 млрд (-12,3% в квартальном сопоставлении) при рентабельности капитала 23%. «Мы считаем, что сезонное увеличение операционных расходов и увеличение стоимости риска после роспуска части резервов в третьем квартале 2023 года частично сократит положительный эффект роста основного дохода на 8% по сравнению с предыдущим кварталом», — пояснили эксперты.
В Альфа-Банке также отмечают негативное влияние роста операционных затрат (+29% по сравнению с предыдущим кварталом, до ₽301 млрд) на чистую прибыль. Прогноз аналитиков банка на четвертый квартал — ₽364 млрд (-11%).
В Альфа-Банке полагают, что в центре внимания на телеконференции Сбербанка, которая пройдет в среду в 13:00 мск, будут ожидания по дивидендам за 2023 год и перспективы восстановления потерь по части заблокированных активов, «что могло бы обеспечить более высокую прибыль за 2024 год, чем ожидается рынком в данный̆ момент».
«Мы прогнозируем размер дивидендных выплат около ₽33,5 на акцию (с доходностью 11,5%) при условии, что будет распределено 50% чистой прибыли», — пишут в обзоре эксперты.
«По итогам 2023 года мы ожидаем выплату дивиденда в размере ₽34 на акцию, дивидендная доходность — 11,7%. Объявление рекомендации по дивидендам может состояться в конце марта-апреле», — полагают аналитики канала «Мои Инвестиции».
Акции «ЭсЭфАй»
Бумаги «ЭсЭфАй» вышли в лидеры торгов на российском рынке по итогам 27 февраля, прибавив 25,73%, до ₽1720 за акцию. Котировки инвестиционного холдинга с середины февраля взлетели более чем на 85%, при этом в последние две торговые сессии рост ускорился: за это время акции подорожали почти на 60%, до ₽1800 за акцию на пике сессии вторника.
У «ЭсЭфАй» два явных драйвера роста — ожидания погашения крупного казначейского пакета акций и потенциальное IPO дочерней компании «Европлан». На рынке обсуждали возможность этих событий и раньше, но на текущей неделе сразу по обеим темам появилась конкретная информация, что и придало котировкам новый импульс роста.
26 февраля на сайте раскрытия информации появилось сообщение, что совет директоров «ЭсЭфАй» по итогам заседания 22 февраля предложил акционерам рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала через погашение 55% квазиказначейских акций.
«Европлан», в свою очередь, получил от организаторов IPO довольно высокую оценку — ₽140 млрд. Один из источников объяснил РБК, что это связано с более сильными показателями, чем у других финансовых компаний на бирже.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отметил в утреннем обзоре, что предугадать, когда на фоне наблюдающейся эйфории акции «ЭсЭфАй» достигнут максимума, невозможно. Однако он предупредил, что фиксация прибыли может случиться в любой момент.
Инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Антон Пацер считает, что ждать столь же сильного дальнейшего роста котировок не стоит, как и покупать сейчас бумаги компании. В «Цифра Брокер» полагают, что более привлекательные условия для покупки могут сложиться в будущем в зависимости от результатов размещения «Европлана» и погашения казначейских акций.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 27 февраля.
General Motors: дивиденды на каждую акцию — $0,12. Дата выплаты — 14 марта. Доходность — 0,3%.
T-Mobile: дивиденды на каждую акцию — $0,65. Дата выплаты — 14 марта. Доходность — 0,4%.
Honeywell International: дивиденды на каждую акцию — $1,08. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,55%.
Kellanova: дивиденды на каждую акцию — $0,56. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 1%.
McDonald`s: дивиденды на каждую акцию — $1,67. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,57%.
Tyson Foods: дивиденды на каждую акцию — $0,49. Дата выплаты — 15 марта. Доходность — 0,91%.
Bank of America: дивиденды на каждую акцию — $0,24. Дата выплаты — 29 марта. Доходность — 0,7%.
PepsiCo: дивиденды на каждую акцию — $1,265. Дата выплаты — 1 апреля. Доходность — 0,75%.
Корпоративная отчетность
Fix Price: операционные и финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2023 год.
Сбербанк: финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
До открытия рынка в США.
Vipshop: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — ¥5,03, выручка — ¥33,33 млрд.
G1 Therapeutics: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,28, выручка — $13,08 млн.
После закрытия рынка в США.
Schrodinger: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,39, выручка — $78,86 млн.
Red Robin Gourmet Burgers: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,46, выручка — $304,97 млн.
Nutanix: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,29, выручка — $551,28 млн.
Paramount: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,01, выручка — $7,83 млрд.
Salesforce: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,27, выручка — $9,22 млрд.
HP: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,81, выручка — $13,57 млрд.
Другие важные события
«Мосгорломбард»: совет директоров. В повестке — согласование стабилизационных мер по поддержанию биржевого курса акций ПАО «МГКЛ».
ВТБ: с 26 февраля по 1 марта банк проведет стратегическую неделю, в рамках которой представит планы развития на горизонте 2024−2026 годов.
Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ИН серии 52005.
Еврозона: индекс делового климата, февраль — 13:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий — 13:00 мск.
США: дефлятор ВВП, вторая оценка, четвертый квртал — 16:30 мск.
США: ВВП, вторая оценка, четвертый квртал — 16:30 мск.
США: недельные запасы нефти от Управления энергетической информации США (EIA) — 18:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3 208,99 (-0,13%).
Индекс РТС: 1 097,34 (-0,01%).
S&P 500: 5078,18 (+0,17%).
Dow Jones Industrial Average: 38 972,41 (-0,25%).
NASDAQ Composite: 16 035,3 (+0,37%).