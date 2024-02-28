Отчетность Сбербанка, взлет акций «ЭсЭфАй»: дайджест инвестора

Бумаги «ЭсЭфАй» вышли в лидеры торгов на российском рынке по итогам 27 февраля, прибавив 25,73%, до ₽1720 за акцию. Котировки инвестиционного холдинга с середины февраля взлетели более чем на 85%, при этом в последние две торговые сессии рост ускорился: за это время акции подорожали почти на 60%, до ₽1800 за акцию на пике сессии вторника.