Нефть снова пытается пройти уровень $83

Нефть
По итогам прошедшего дня нефть марки Brent выросла на 1,2%. Поддержку котировкам оказали рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и сообщения о сохранении уровней добычи членов ОПЕК+ до конца года.
Рынок начинает позитивно реагировать на умеренный рост спроса на нефть со стороны КНР после праздничных выходных. Данные о фрахте на март закладывают положительную динамику. Правда, значения будут ниже прошлого года.
Сегодня трейдеры нефти ожидают отчет об изменении запасов за прошедшую неделю от EIA. Консенсус предполагает рост на 3,100 млн барр. Допускаю, что значения будут чуть выше ожиданий. Внимание рынка будет больше сконцентрировано на запасах бензина и дистиллятов. Прогноз: снижение на 1,460 млн барр. и 2,140 млн барр., соответственно.
Вчера отчет от API показал рост запасов нефти на 8,428 млн барр. против ожиданий роста 7,168 млн барр.
Из значимых макроданных ожидается выход оценок роста ВВП США за IV квартал. Прогноз: рост на 3,3% кв/кв.
Техническая картина в нефти пока без изменений. Уверенный пробой уровня $83 (BR-3.24) станет толчком для формирования восходящего импульса в район $87. Сценарий будет оставаться в силе, пока не пробита поддержка в районе $76,8 (BR-3.24).
Природный газ
Котировки природного газа NG за прошедший день выросли на 8,9% на экспирации мартовского контракта и реакции рынка на снижение чистого предложения природного газа в США.
За прошедший вторник добыча в США природного газа увеличилась на 1% г/г, до 101,3 bcf/день. Экспорт LNG вырос на 1,3% н/н, до 13,7 bcf/день. Спрос упал на 12 г/г, до 74,7 bcf/день.
Отчет EIA об изменении запасов, который выйдет на этой неделе, по моим расчетам, покажет снижение в диапазоне 90−96 bcf. Это будет значительно меньше исторических значений и лишь немного сократит текущий профицит запасов.
В ближайшие месяцы значения отчетов вследствие сезонности сменятся на положительные. Фокус рынка будет на уровнях добычи и температурах выше средних.
Техническая картина в NG пока без изменений: котировки вошли в область, где цена будет формировать консолидацию в широком диапазоне в межсезонье после текущей волны падения.
Локально возможно продолжение восходящего движения до уровня $1,9−2 (NG-3.24). Разворот исторической сезонности окажет поддержку ценам в ближайшее время.
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