Нефть снова пытается пройти уровень $83

Сегодня трейдеры нефти ожидают отчет об изменении запасов за прошедшую неделю от EIA. Консенсус предполагает рост на 3,100 млн барр. Допускаю, что значения будут чуть выше ожиданий. Внимание рынка будет больше сконцентрировано на запасах бензина и дистиллятов. Прогноз: снижение на 1,460 млн барр. и 2,140 млн барр., соответственно.