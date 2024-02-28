МСП получили свыше 1 трлн рублей кредитов под поручительства НГС в 2023 году

В региональном разрезе лидерами по приросту объемов финансирования малого и среднего бизнеса с поддержкой НГС стали Свердловская и Нижегородская области. В этих субъектах РФ прирост составил 105% и 103%, до 44 и 45 млрд рублей соответственно. В список лучших по этому показателю вошли также Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург.