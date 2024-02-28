Мосбиржа запустит фьючерсы и опционы на акции Совкомбанка

Московская биржа с 5 марта 2024 года запустит на срочном рынке торги поставочными фьючерсными контрактами и премиальными опционами на акции Совкомбанка, говорится в сообщении биржи. Торги и расчеты по новым инструментам проводятся в российских рублях.
Параметры поставочного фьючерса на акции Совкомбанка: лот — 100 акций, код базового актива — SVCB. К торгам будут допущены фьючерсные контракты с исполнением в марте и июне 2024 года. Также к торгам будут допущены три серии премиальных опционов на акции Совкомбанка с исполнением через одну, две недели и месяц. Лот опциона составит 100 акций.
Торги акциями Совкомбанка на Мосбирже начались 15 декабря 2023 года. На рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.