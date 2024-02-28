Мосбиржа запустит фьючерсы и опционы на акции Совкомбанка

Параметры поставочного фьючерса на акции Совкомбанка: лот — 100 акций, код базового актива — SVCB. К торгам будут допущены фьючерсные контракты с исполнением в марте и июне 2024 года. Также к торгам будут допущены три серии премиальных опционов на акции Совкомбанка с исполнением через одну, две недели и месяц. Лот опциона составит 100 акций.