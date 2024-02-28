Минфин: процесс обмена заблокированными активами будет длиться полгода

Алексей Моисеев еще раз напомнил, что это будет добровольный обмен: нужно чтобы и российский инвестор и иностранный инвестор хотели совершить эту сделку. «Не будет никакой принудительности», — обратил внимание он. Замминистра пообещал, что механизм будет устроен таким образом, чтобы российский инвестор «получил не меньше, чем рыночная стоимость в момент начала обмена». Под механизм обмена попадут только замороженные в Национальном расчетном депозитарии (НРД) средства, добавил замминистра финансов.