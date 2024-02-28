Минфин: процесс обмена заблокированными активами будет длиться полгода

Минфин России надеется, что механизм обмена замороженными активами между российскими и зарубежными инвесторами начнет свою работу в течение нескольких недель, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Планируется, что сам процесс обмена будет длиться около полугода.
«В целом подходы (к процессу обмена активами правкомиссей — FM) были одобрены. Рассчитываю, что какое-то более предметное объявление будет в течение марта месяца», — сказал он в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению: «Пути развития в новом мире». «Я думаю, что нам осталось не так уж и много урегулировать — в течение нескольких недель», — отметил Алексей Моисеев.
«Ориентировочно полгода будет длиться сам процесс. Потому что люди должны будут принять решение, это решение как-то донести до своего брокера и так далее и тому подобное», — отметил он.
Алексей Моисеев еще раз напомнил, что это будет добровольный обмен: нужно чтобы и российский инвестор и иностранный инвестор хотели совершить эту сделку. «Не будет никакой принудительности», — обратил внимание он. Замминистра пообещал, что механизм будет устроен таким образом, чтобы российский инвестор «получил не меньше, чем рыночная стоимость в момент начала обмена». Под механизм обмена попадут только замороженные в Национальном расчетном депозитарии (НРД) средства, добавил замминистра финансов.
В начале ноября 2023 года Владимир Путин подписал указ N844, который дает старт возможному механизму обмена активами между иностранными и российскими инвесторами. Российские частные инвесторы смогу реализовать свои активы до 100 тысяч рублей.
Осуществляться обмен будет на деньги нерезидентов из «недружественных» государств, заблокированных на счетах типа «С». Продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии. Обмен будет происходить путем проведения торгов.
Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что его министерство надеется за счет механизма обмена активами вернуть инвестиции около 2,5 млн из 3,6 млн российских граждан, чьи активы были заморожены. Министерство финансов смотрит на этот обмен замороженных активов «как на некий первый этап», за которым может последовать расширение лимита и привлечение к обмену и институциональных инвесторов.