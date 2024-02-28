МЭР сообщило, что невозвратный тариф в российских отелях может появиться в 2024 году

«Эта мера важная, выгодная для всех. Мы думаем, что в этом году сможем ее запустить. И, с одной стороны, получим снижение стоимости или возможность снизить стоимость, если турист будет готов приобрести размещение по невозвратному тарифу. С другой стороны, снизим риски бизнеса», — сказал он.