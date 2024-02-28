Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 15 февраля, следует из данных торгов.



В 15:58 по московсому времени евро упал до 98,9975 рубля (-1%). К 16:04 курс составил 98,95 ₽ (-1,05%).



Одновременно доллар упал до 91,46 рубля (-0,64%), а юань — до 12,648 рубля (-0,67%).



Накануне стало известно, что стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2021 года.



Ранее эксперты отмечали, что сильные колебания курса рубля в марте текущего года возможны в диапазоне от 85 до 92 рублей за доллар США.