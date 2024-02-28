Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 15 февраля, следует из данных торгов.
В 15:58 по московсому времени евро упал до 98,9975 рубля (-1%). К 16:04 курс составил 98,95 ₽ (-1,05%).
Одновременно доллар упал до 91,46 рубля (-0,64%), а юань — до 12,648 рубля (-0,67%).
Накануне стало известно, что стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2021 года.
Ранее эксперты отмечали, что сильные колебания курса рубля в марте текущего года возможны в диапазоне от 85 до 92 рублей за доллар США.
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 15 февраля
Курс доллара снижался до 91,46 рубля.
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 99 рублей впервые с 15 февраля, следует из данных торгов.