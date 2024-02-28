Курс доллара на открытии торгов снизился до 92 рублей

На открытии торгов курс доллара составил 92 рубля, снизившись на 5,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии, следует из данных Мосбиржи.
Курс евро остался на уровне предыдущего закрытия и составил 100 рублей. В свою очередь курс юаня вырос на 0,45 копейки и составил 12,735 рубля.
Накануне сообщалось, что стоимость биткоина превысила 57 тысяч долларов впервые с 1 декабря 2021 года.
Ранее эксперты отмечали, что сильные колебания курса рубля в марте текущего года возможны в диапазоне от 85 до 92 рублей за доллар США.