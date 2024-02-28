Крупнейший поставщик абхазского вина в Россию приостановил работу

«Кабинет министров принял решение о введении 30%-ного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции», — сказал Валерий Авидзба журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, дистрибьютеры предупредили, что не смогут продавать товар, если завод повысит цены на продукцию. «И надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и Кабмин отменит принятое им решение», — отметил Авидзба.
ООО «Вины и Воды Абхазии» поставляет на российский рынок 17 наименований вин и коньяков. В частности, на заводе производятся вина «Лыхны», «Псоу», «Радеда», «Амра» и коньяки «Абхазия» и «Айнар». Завод производит до 28 млн бутылок в год и является крупнейшим поставщиком абхазских вин на российском рынке.
Лусине Баласян