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Крупнейший поставщик абхазского вина в Россию приостановил работу

Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за введения правительством республики акцизного налога. Об этом сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба. Он отметил, что решение временное, руководство завода ведет переговоры с правительством об отмене налога.
Источник: РИА "Новости"

«Кабинет министров принял решение о введении 30%-ного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции», — сказал Валерий Авидзба журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, дистрибьютеры предупредили, что не смогут продавать товар, если завод повысит цены на продукцию. «И надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и Кабмин отменит принятое им решение», — отметил Авидзба.

ООО «Вины и Воды Абхазии» поставляет на российский рынок 17 наименований вин и коньяков. В частности, на заводе производятся вина «Лыхны», «Псоу», «Радеда», «Амра» и коньяки «Абхазия» и «Айнар». Завод производит до 28 млн бутылок в год и является крупнейшим поставщиком абхазских вин на российском рынке.

Лусине Баласян