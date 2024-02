Китай объяснил проблемы с расчетами с Россией вмешательством других стран

21 февраля «Известия» написали, что три крупнейших китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций. Источник газеты рассказал, что банки объясняют это внутренней политикой. Он отметил, что платежи не проводятся как в международной системе SWIFT, так и в российской СПФС и китайской CIPC.