Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты «Мир»

«ЮMoney» начала предлагать пластиковые карты «Мир» иностранным туристам в конце 2023 года. Получить ее можно прямо в зоне прилета в аэропорту «Шереметьево». В январе 2024 года было выдано вдвое больше карт, чем в декабре прошлого года. По данным пресс-службы, большая часть оформлений приходится на граждан Китая (67%). Также российская карта интересна гражданам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Казахстана, Саудовской Аравии, Индии.