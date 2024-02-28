Иностранцам на Всемирном фестивале молодежи выдадут карты «Мир»

«На фестиваль приедут 20 тысяч участников из разных стран мира. Каждый из них получит в составе пакета участника карту “Мир” от “ЮMoney”, с помощью которой можно быстро и удобно платить за товары и услуги в России», — приводятся в сообщении слова руководителя направления карточных продуктов «ЮMoney» Андрея Васильева.
Также этой картой можно расплачиваться и в других странах, где они принимаются, добавили в пресс-службе.
В 2022 году из-за санкций карты Visa и Mastercard, выпущенные за рубежом, перестали работать в России, и иностранцы потеряли возможность безналичной оплаты.
«ЮMoney» начала предлагать пластиковые карты «Мир» иностранным туристам в конце 2023 года. Получить ее можно прямо в зоне прилета в аэропорту «Шереметьево». В январе 2024 года было выдано вдвое больше карт, чем в декабре прошлого года. По данным пресс-службы, большая часть оформлений приходится на граждан Китая (67%). Также российская карта интересна гражданам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Казахстана, Саудовской Аравии, Индии.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них — иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.