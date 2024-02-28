Греф объяснил комиссии Сбербанка по льготной ипотеке

«Банки лишили стимулов заниматься ипотекой, потому что она стала убыточной. Кто-то придумал, что банки зарабатывают 5% маржи на ипотеке, но настолько непрофессионально были сделаны эти выводы, что даже стыдно было слушать. Банки, если бы они зарабатывали такие деньги, у нас бы сейчас была битва за то, чтобы выдать такие кредиты. Когда все банки остановили кредитование и только несколько банков только по политическим мотивам продолжали это делать и делают это в минимальных объемах…, надо, наверное, было посмотреть, что на рынке происходит», — отметил глава Сбербанка. Он подчеркнул, что еще год назад выступал за то, чтобы госпрограмма была сокращена.