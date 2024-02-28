Госдолг Москвы на начало 2024 года составил почти 200 млрд рублей

«Поступления от сферы торговли выросли на 11,3%. Факторами роста стали увеличение потребительского спроса, оборота оптовой и интернет-торговли, выручки организаций торговли и услуг. Продолжают расти доходы от специальных налоговых режимов, которыми активно пользуется малый бизнес. Налог на профессиональный доход для самозанятых в прошлом году принес в городскую казну свыше 10 млрд рублей — на 42,4% больше, чем в 2022 году. Поступления по налогу на имущество организаций выросли на 4,9%. Аналогичная динамика зафиксирована по неналоговым доходам столичного бюджета», — резюмировали в департаменте.