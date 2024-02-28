Fitch понизит рейтинг экс-дочки Сбера в случае его продажи Lesha Bank

Международное рейтинговое агентство Fitch может понизить рейтинг бывшего дочернего банка Сбера в Казахстане — Bereke bank в случае, если холдинг «Байтерек» (контролируется государством) продаст его катарскому инвестору Lesha Bank, следует из сообщения агентства. Оно поместило рейтинги банка на пересмотр с негативным прогнозом.
Это «отражает ожидания Fitch», что в случае продажи Bereke bank вероятность получения им поддержки со стороны казахстанского государства или нового акционера является неопределенной и будет ниже, чем предполагает рейтинг на уровне «BB».
Сделка может быть согласована «в течение следующих нескольких месяцев», пишет Fitch. Аналитики агентства полагают, что Bereke bank до того времени будет получать государственную поддержку.
«Если сделка не состоится, мы, скорее всего, подтвердим текущие рейтинги Bereke ban при условии, что наше мнение о способности и готовности казахстанского государства поддерживать банк существенно не изменится». — говорится в сообщении Fitch.
Lesha Bank (прежнее название Qatar First Bank) — крупный катарский инвестор, 14 февраля объявил, что заключил предварительное соглашение о покупке банка у национального холдинга «Байтерек».
Bereke Bank — бывшая казахстанская «дочка» Сбербанка. В августе 2022-го «Сбер» заключил сделку о продаже «Сбербанк Казахстан» казахстанскому госхолдингу «Байтерек». В марте 2023-го, спустя более полугода после закрытия сделки, США исключили переименованную в Bereke Bank «дочку» Сбербанка из своих санкционных списков, поскольку, по словам представителя Минфина США, «банк больше не контролировался российским госбанком и не попадал под санкционные критерии».