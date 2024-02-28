Fitch понизит рейтинг экс-дочки Сбера в случае его продажи Lesha Bank

Bereke Bank — бывшая казахстанская «дочка» Сбербанка. В августе 2022-го «Сбер» заключил сделку о продаже «Сбербанк Казахстан» казахстанскому госхолдингу «Байтерек». В марте 2023-го, спустя более полугода после закрытия сделки, США исключили переименованную в Bereke Bank «дочку» Сбербанка из своих санкционных списков, поскольку, по словам представителя Минфина США, «банк больше не контролировался российским госбанком и не попадал под санкционные критерии».