Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок газа из РФ через Украину

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, Тим Макфи напомнил, что сейчас российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия и в небольших объемах Италия. «Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом. Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно», — сказал господин Макфи (цитата по ТАСС).
По словам господина Макфи, Еврокомиссия намерена компенсировать этот объем газа за счет совместных закупок странами сообщества через Европейскую энергетическую платформу, которой управляет ЕК. Он отметил, что 27 февраля на этой платформе ЕК провела очередной тендер на поставки газа на ближайшие пять лет. Суммарный спрос на газ со стороны европейских компаний составил 34 млрд куб. м.
«Предложение международных поставщиков составило 97,4 млрд куб. м, то есть предложение почти втрое превысило спрос. Теперь потребители и поставщики смогут согласовать между собой контракты на поставки», — подчеркнул представитель Еврокомиссии.
Евросоюз планирует полностью отказаться от поставок ископаемого топлива из России к 2027 году. Полностью от российского газа среди стран ЕС уже отказались Польша, Румыния, Болгария, Финляндия, Нидерланды и Дания.
В декабре 2023 года Совет ЕС и Европейский парламент разработали предварительное соглашение, устанавливающее новое газовое регулирование, направленное на декарбонизацию отрасли. С его принятием страны ЕС смогут на национальном уровне закрывать российским поставщикам доступ к газотранспортной инфраструктуре, в том числе терминалам сжиженного природного газа. Ограничения для поставщиков газа из РФ в первую очередь могут коснуться «Газпрома» и НОВАТЭКа.
Милена Костерева