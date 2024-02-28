Еврокомиссия работает над полным отказом от поставок газа из РФ через Украину

Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, Тим Макфи напомнил, что сейчас российский газ через Украину продолжают получать Австрия, Словакия, Чехия и в небольших объемах Италия. «Еврокомиссия тесно работает с этими странами, чтобы они имели необходимое снабжение газом. Я не буду говорить о конкретных маршрутах, но речь идет о том, чтобы эти страны могли получить газ по другим газопроводам, а также сжиженный природный газ, и мы уверены, что это возможно», — сказал господин Макфи (цитата по ТАСС).