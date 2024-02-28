Денег — киви не клюют. Банку с отозванной лицензией должно хватить активов на всех кредиторов

Потенциальный объем требований кредиторов Киви-банка может составить до 35 млрд руб. Основная сумма находилась на счетах юрлиц, а также на кошельках физлиц, которые не попадают под условия страхования вкладов. По оценкам экспертов на базе отчетности банка, объема ликвидных активов на его балансе, в том числе ценных бумаг, должно хватить на расчеты со всеми кредиторами. Более того, у собственников тоже есть шанс получить остатки средств — они уйдут АО «Киви».