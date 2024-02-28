Денег — киви не клюют. Банку с отозванной лицензией должно хватить активов на всех кредиторов

Суммарный объем обязательств Киви-банка перед своими клиентами оценивается в несколько десятков миллиардов рублей, свидетельствуют отчетность банка, данные Агентства страхования вкладов (АСВ) и оценки экспертов. В частности, объем денежных средств юридических лиц (счет 407) по состоянию на начало февраля составлял 18,4 млрд руб., говорится в отчетности, раскрытой на сайте ЦБ.
Эти данные расходятся с информацией АСВ, предоставленной «Ъ», на дату отзыва лицензии банка (8,74 млрд руб.). Кроме того, по данным АСВ, объем средств на 9,3 млн электронных кошельков составил 4,4 млрд руб. Свою страховую ответственность АСВ оценило в 4,3 млрд руб.
Страховое возмещение смогут получить почти 300 физлиц, около 11 тыс. ИП и 9 тыс. юрлиц.
По оценке банковского эксперта Алексея Нечаева, средства клиентов и на лоро-счетах банков в сумме с сальдо счетов расчетов по платежам составляли до 35 млрд руб.
Вместе с тем ликвидных активов у Киви-банка также довольно много. Судя по балансу банка на 1 февраля, поясняет господин Нечаев, они составляли «примерно 28 млрд руб., не считая ценные бумаги». Последние добавят еще около 30 млрд руб., уточняет эксперт.
«Если балансовые показатели отражают реальность, то банку должно хватить активов, чтобы расплатиться по всем обязательствам. Возможно, даже что-то останется действующим акционерам», — полагает Алексей Нечаев. В ЦБ уже заявляли, что у банка есть деньги на возврат средств с кошельков.
В АСВ подтверждали, что у Киви-банка достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами. Таким образом, объявленное 28 февраля решение АО «Точка» о готовности выкупить требования юрлиц к Киви-банку на 8 млрд руб. не выглядит благотворительностью: компания, скорее всего, сможет вернуть средства из конкурсной массы банка.
Киви-банк входил в группу Qiwi. В январе кипрская Qiwi продала российские активы, включая одноименный банк, за 23,75 млрд руб. компании Fusion Factor Fintech Limited Андрея Протопова. Но окончательный расчет по сделке не был завершен.
По итогам 2022 года платежная система CONTACT (Киви-банк был ее оператором) занимала существенную долю в сегменте денежных переводов без открытия банковского счета, отмечало «Эксперт РА» в рейтинговом пресс-релизе в середине 2023 года.
Отражаемые денежные средства на клиентских счетах с юридической точки зрения — это право требования к банку, отмечает советник юрфирмы РКТ Иван Стасюк.
Вместе с тем АСВ исходно выплатит все средства в размере страхового покрытия, после этого агентство встанет в первую очередь кредиторов и будет уже требовать возмещения с банка в рамках процедуры банкротства или ликвидации банка.
Период подачи требований кредиторов действует в течение действия временной администрации, а также в течение 60 дней после введения в отношении банка процедуры ликвидации или банкротства. Как уточняет господин Стасюк, если в итоге в процессе ликвидации банка после завершения периода подачи заявления на возврат средств возникнут «опоздавшие» владельцы электронных кошельков, у них будет возможность вернуть свои средства, в частности, с депозита нотариуса.
Период ожидания в таком случае составляет десять лет. Если в отношении кредитной организации введут процедуру банкротства, деньги из конкурсной массы поделят между выявленными кредиторами и у «опоздавших» будет меньше шансов вернуть средства.
Если после всех выплат всем кредиторам сохранится остаток денежных средств, они будут возвращены акционерам пропорционально их долям, уточняет господин Стасюк. По его словам, на практике примеры этого встречались, хотя и редко. В Qiwi уже заявляли, что у банка не было признаков банкротства, а оставшийся капитал после всех расчетов с кредиторами должен быть передан владельцу в лице АО «Киви».
Ольга Шерункова.