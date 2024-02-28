Чистая прибыль «Сбера» по МСФО за 2023 год выросла до 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года возросла более чем в пять раз, превысив рекордные для группы 1,5 трлн рублей. В четвертом квартале банк заработал 359,7 млрд рублей, следует из сокращенной отчетности банка.