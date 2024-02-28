Чистая прибыль «Сбера» по МСФО за 2023 год выросла до 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2023 года возросла более чем в пять раз, превысив рекордные для группы 1,5 трлн рублей. В четвертом квартале банк заработал 359,7 млрд рублей, следует из сокращенной отчетности банка.
«Чистая прибыль “Сбера” в четвертом квартале 2023 года выросла до 359,7 млрд рублей. За 12 месяцев 2023 года “Сбер” заработал 1 508,6 млрд рублей, увеличив чистую прибыль более чем в 5 раз г/г.», — указано в материалах банка.
Чистые процентные доходы за год выросли на 36,8% в годовом сравнении, до 2 564,6 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы составили 763,9 млрд рублей, увеличившись на 9,4%, или на 15,4% без учета конверсионных операций.