Цена бензина на бирже снизилась в среднем еще на 2%

Стоимость топочного мазута уменьшилась на 1,24%, до 25,852 тыс. рублей за тонну, а цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) подросла на 0,18%, до 79,117 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 1,31%, до 19,743 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, стоимость этого вида топлива увеличилась на 0,19%, до 14,621 тыс. рублей за тонну.