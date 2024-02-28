ЦБ усиливает контроль за наличными расчетами граждан

Закон о формировании реестра операторов по приему платежей, которые предоставляют услуги по приему наличных через кассу и через платежные терминалы, вступил в силу 1 октября 2023 года. Соответствующие компании вправе осуществлять деятельность без внесения в реестр до октября 2024 года. Деятельность подобных организаций, как правило, связана с оплатой товаров и услуг, например, жилищно-коммунальных, услуг связи, телевидения и интернета, а также — с оплатой обязательных платежей. Ранее учет операторов по приёму платежей вел Росфинмониторинг. На данный момент полномочия переданы ЦБ, к тому же регулятор получил возможность подавать иски о ликвидации юрлиц платежных агентов, которые не внесены в реестр в Арбитражный суд.