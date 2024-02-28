ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

Банк России отозвал с 28 февраля лицензию на осуществление банковских операций у банка «Гефест» (зарегистрирован в Тверской области, город Кимры).
По величине активов кредитная организация занимала 336 место в банковской системе Российской Федерации по данным ЦБ.
Лицензия отозвана в связи с нарушением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Ранее к банку неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.
Вторая причина: банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В «Гефест» назначена временная администрация регулятора, функции которой возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Временная администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
«Гефест» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).
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