ЦБ: годовая инфляция в I квартале 2024 года может составить 7,6%

Годовая инфляция по итогам первого квартала этого года может составить 7,6%, говорится в комментарии Банк России к среднесрочному прогнозу макроэкономическому. Квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении, по прогнозу регулятора, инфляция в январе -мерте замедлится и составит 5,7%.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики (ДКП) годовая инфляция по 2024 году снизится до 4−4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, по-прежнему полагает регулятор.
«В декабре 2023 и январе 2024 года текущий рост цен замедлился, его пиковые значения были пройдены осенью. Однако судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций пока преждевременно. Текущая инфляция с поправкой на сезонность все еще остается значительно выше 4%.», — говорится в комментарии ЦБ.
По итогам прошлого года инфляция составила 7,42%. Годовая инфляция на 19 февраля была на уровне 7,57%.