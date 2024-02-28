ЦБ: годовая инфляция в I квартале 2024 года может составить 7,6%

Годовая инфляция по итогам первого квартала этого года может составить 7,6%, говорится в комментарии Банк России к среднесрочному прогнозу макроэкономическому. Квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении, по прогнозу регулятора, инфляция в январе -мерте замедлится и составит 5,7%.