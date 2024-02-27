Зампред ЦБ рассказала о нарушениях, выявленных в КИВИ банке

Зампред ЦБ добавила, что КИВИ банк неоднократно оказывал услуги теневому игорному бизнесу, а также переводил похищенные средства подставным лицам и предоставлял другие нелегальные финансовые услуги. По словам Поляковой, Центробанк применял к банку меры воздействия, однако тот находил новые лазейки для их обхода.