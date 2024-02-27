Ваш ЦБ на «минутку»

В новом резюме будут содержаться позиции участников по ситуации в экономике страны и перспективам ее развития, а также обоснования решения совета директоров по изменению ключевой ставки.
Напомним, что на плановом заседании по ключевой ставки в пятницу, 16 февраля, регулятор принял решение оставить ключевую ставку без изменений — на отметке 16% годовых.
Решение регулятора совпало с большинством прогнозов аналитиков.
Регулятор последовательно ужесточал денежно-кредитные условия на плановых и одном внеплановом заседании с июля 2023 года. Одной из главных причин планомерного повышения показателя стал растущий уровень инфляции в стране. Напомним, что таргет по инфляици ЦБ установлен на отметке 4%.
В среднесрочных прогнозах, которые ЦБ опубликовал совместно с пресс-релизом решения по ставке. В том числе, в документе говорится о повышении ожидания по ключевой ставке с 12,5−14,5% до 13,5−15,5% в текущем году.
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