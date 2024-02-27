В 2023 году Apple зарабатывала по $3074 в секунду

Это является лучшим показателем среди пятерки ведущих технологических компаний мира, в так называемой группе GAFAM — Google, Apple, Facebook (признана в РФ экстремистской и запрещена), Amazon и Microsoft. После спада продаж и прибылей во второй половине 2022 года, когда страны мира стали снимать коронавирусные ограничения, ведущие технологические компании смогли вернуться к росту показателей во многом благодаря существенному сокращению издержек. В результате по итогам 2023 года пятерка крупнейших корпораций получила совокупную выручку $1,6 трлн и чистую прибыль $290 млрд. Более трети общей прибыли пришлось на корпорацию Apple — это самый высокий показатель в группе GAFAM.