Узбекский банк ужесточил обслуживание счетов россиян

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, по которому иностранные банки могут попасть под ограничения за помощь со сделками подсанкционным лицам и поставками российскому ОПК. После этого начались очередная волна ужесточения условий обслуживания россиян в ряде иностранных банков и сложности с проведением платежей и переводов. Например, в середине февраля один из крупнейших банков Турции Denizbank массово разослал письма клиентам из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. До этого банк открывал счета россиянам без ВНЖ.