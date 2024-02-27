Стоимость биткойна превысила $56 тыс. впервые с 2 декабря 2021 года

По состоянию на 05:33 мск биткойн замедлил рост до $56,142 тыс. (+9,12%).
В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $56 тыс. 2 декабря 2021 года.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, большая часть биткойнов уже «добыта».