Сбербанк начал производить серверы для себя

Сбербанк для производства серверов может использовать компетенции компании «Элпитех», которая как раз занимается производством универсальных серверов для ЦОДов, отмечает другой собеседник «Ведомостей». В конце 2022 года «Элпитех» был приобретен компанией «Салютдевайсы», которая до мая 2022 года называлась «Сбердевайсы» (SberDevices).