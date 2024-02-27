Сбербанк начал производить серверы для себя

Сбербанк занялся производством серверов для внутренних нужд банка, которые адаптированы под работу в собственных дата-центрах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника в компаниях, производящих вычислительную технику, и представителя банка. Банк почти вывел из эксплуатации проприетарных программно-аппаратных комплексов других вендоров.
Сбербанку выгоднее потратить $1−3 млн и разработать форм-фактор, который будет подходить им по энергозатратам, мощностям и размерам, чем искать удовлетворяющий вариант, отмечает один из собеседников издания.
Со слов представителя «Сбера», речь идет о производстве серверов собственного дизайна на архитектуре x86. Серверы собираются на процессорах Intel и AMD. «Сбер» планирует подать заявку на включение своих серверов в реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга, пока требования реестра позволяют включать в него оборудование на иностранных процессорах, отметил представитель банка.
Производя собственные серверы, банк не только «решает задачу технологического суверенитета, но и обеспечивает загрузку производственных мощностей и создание новых рабочих мест», уточнил он.
Оборудование банка разработано специально для условий его дата-центра, поэтому сейчас выводить решение на рынок не планируется, утверждает источник издания. Однако Сбербанк легко удовлетворяет потребности в производственных мощностях, являясь одним из крупнейших потребителей оборудования в России.
В сентябре 2022 года банк закупил китайские серверы на сумму $130 млн. В тендере участвовали российские поставщики серверов «КНС Групп» и «Аквариус», а также китайские компании Lenovo, Inspur и Huawei. Сбербанк отклонил российские заявки, сославшись на несоответствие их продукции техническим требованиям банка.
Сбербанк для производства серверов может использовать компетенции компании «Элпитех», которая как раз занимается производством универсальных серверов для ЦОДов, отмечает другой собеседник «Ведомостей». В конце 2022 года «Элпитех» был приобретен компанией «Салютдевайсы», которая до мая 2022 года называлась «Сбердевайсы» (SberDevices).
Представитель Сбербанка в январе 2023 года заявлял CNews, что SberDevices больше не входит в группу банка. Но интернет-магазин «Салютдевайсы» на февраль 2024 года продолжает работать под брендом SberDevices.
Ранее стало известно, что центр робототехники Сбербанка начал поиск специалистов по созданию искусственного интеллекта (ИИ) для человекоподобных роботов. ИИ будет управлять «физическими воплощениями», например манипуляторами, мобильными колесными роботами, роботами-собаками