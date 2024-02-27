Ростелеком запланировал IPO своей «дочки» на вторую половину 2024 года

«Вы знаете, что наша стратегия предполагает вывод на IPO целого ряда наших дочерних компаний. И во второй половине года мы такой опыт уже реализуем, но он будет не единственным», — сказал Осеевский во время онлайн-конференции компании для инвесторов и аналитиков.
В апреле 2021 года компания «Ростелеком» презентовала свою стратегию, в которой уже сообщалось и проработке привлечения стратегических партнеров либо возможном проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений. В числе предполагаемых направлений деятельности были указаны ЦОД, облачные сервисы, информбезопасность, цифровая медицина и ряд других).
Ранее Осеевский говорил журналистам, что в ходе IPO «дочки» оператор планирует продать небольшой пакет, чтобы «протестировать аппетит инвесторов».
Накануне «Ростелеком» выпустил отчетность по МСФО за четвертый квартал прошлого года.
Выручка ПАО «Ростелеком» в IV квартале 2023 года составила 209,3 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
OIBDA составила 73,97 млрд рублей, рост на 12%. Рентабельность по этому показателю выросла до 35,3% с 34,5%.
Операционная прибыль «Ростелекома» в IV квартале возросла на 25% до 26,5 млрд рублей.
Чистая прибыль сократилась на 52% и составила 1,9 млрд рублей.
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