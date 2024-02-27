Ростелеком запланировал IPO своей «дочки» на вторую половину 2024 года

«Вы знаете, что наша стратегия предполагает вывод на IPO целого ряда наших дочерних компаний. И во второй половине года мы такой опыт уже реализуем, но он будет не единственным», — сказал Осеевский во время онлайн-конференции компании для инвесторов и аналитиков.