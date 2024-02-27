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Ростелеком запланировал IPO своей «дочки» на вторую половину 2024 года

«Ростелеком» хочет провести первичное размещение бумаг на бирже (IPO) одной из своих дочерних структур во второй половине 2024 года, в дальнейшем продолжая этот опыт. С таким заявлением во вторник, 27 февраля, выступил президент компании Михаил Осеевский.
Источник: Reuters

«Вы знаете, что наша стратегия предполагает вывод на IPO целого ряда наших дочерних компаний. И во второй половине года мы такой опыт уже реализуем, но он будет не единственным», — сказал Осеевский во время онлайн-конференции компании для инвесторов и аналитиков.

В апреле 2021 года компания «Ростелеком» презентовала свою стратегию, в которой уже сообщалось и проработке привлечения стратегических партнеров либо возможном проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений. В числе предполагаемых направлений деятельности были указаны ЦОД, облачные сервисы, информбезопасность, цифровая медицина и ряд других).

Ранее Осеевский говорил журналистам, что в ходе IPO «дочки» оператор планирует продать небольшой пакет, чтобы «протестировать аппетит инвесторов».

Накануне «Ростелеком» выпустил отчетность по МСФО за четвертый квартал прошлого года.

Выручка ПАО «Ростелеком» в IV квартале 2023 года составила 209,3 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

OIBDA составила 73,97 млрд рублей, рост на 12%. Рентабельность по этому показателю выросла до 35,3% с 34,5%.

Операционная прибыль «Ростелекома» в IV квартале возросла на 25% до 26,5 млрд рублей.

Чистая прибыль сократилась на 52% и составила 1,9 млрд рублей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».