Россиянка лишилась земельного участка и 15 млн рублей из-за фото с паспортом

В отношении мошенников возбудили уголовное дело. Суд признал всех фигурантов виновными. В зависимости от роли каждого им назначили от 5,5 до восьми лет лишения свободы в колониях разного типа. Помимо этого, осужденные возместят пострадавшим 58 миллионов рублей.