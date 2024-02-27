Россияне стали экономить на новых автомобилях

В прошлом месяце граждане РФ приобрели новых авто на 261,5 млрд рублей против 385 млрд рублей в декабре 2023 года (-32,5%). При этом январский показатель оказался в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее (111,6 млрд рублей).