Нарезка на стоп. Почему акции Черкизово упали после объявления дивидендов

Второй драйвер роста — выплаты акционерам. По действующей дивидендной политике компания выплачивает до 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды, а в первой половине 2023 года компания выплатила 118 рублей на акцию. Тогда дивдоходность составила около 3% к цене бумаг на момент объявления дивидендов. Новый дивиденд по итогам 2023 года анонсирован на уровне 205,38 рубля, что эквивалентно 4,7% доходности к котировкам. Последний день для покупки бумаг под дивиденды в случае утверждения выплат собранием акционеров — 4 апреля 2024 года. Мы ожидаем потенциальные дивиденды в следующие 12 месяцев в размере более 300 рублей на акцию.