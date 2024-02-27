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Нарезка на стоп. Почему акции Черкизово упали после объявления дивидендов

На этой неделе Группа Черкизово объявила об операционных и финансовых итогах года. Несмотря на сильный отчет, который продемонстрировал рост чистой прибыли более чем в два раза, до 33 млрд рублей, и дивиденды в размере 205,38 рубля на одну акцию, ценные бумаги компании, подскочив до 4,7 тыс. рублей, скорректировались с этого пика более чем на 3%. В чем причина охлаждения интереса инвесторов и почему Черкизово — компания, которая может нести золотые яйца, разбирались аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции.
«Газпромбанк Инвестиции»
Инвестиционные аналитики
Источник: Freepik

Курица не сушка

Черкизово — один из крупнейших производителей мясной продукции в РФ. В портфель компании входит полтора десятка брендов курицы, индейки, колбасных изделий и полуфабрикатов от эконом- до премиального класса, а их клиентами выступают крупнейшие сети быстрого питания. Компания стала бенефициаром контрсанкций, которые стимулировали развитие отечественных производителей продовольствия, и стремительно наращивает объем производства по всем сегментам.

Выручка Черкизово в 2023 году прибавила 23%, обогнав инфляцию и достигнув 226,7 млрд рублей. Ключевые драйверы — рост объемов продаж в натуральном выражении, увеличение экспорта продукции и роста цен на мясо. Скептики скажут, что высокие показатели Черкизово объясняются стремительным ростом цен на куриное мясо в 2023 году.

Действительно, если средняя цена в первом полугодии составляла 124,9 тыс. рублей за тонну, то уже во втором — более 161 тыс. рублей. То есть рост составил более 28%. Выручка от продаж куриного мяса увеличилась со 109,6 млрд рублей год назад до 142,2 млрд рублей.

Однако Черкизово показал рост выручки и по другим сегментам: свинина выросла с 35,4 до 43 млрд рублей, мясопереработка прибавила с 36,6 до 43 млрд рублей, растениеводство достигло 15,5 млрд рублей с 11,5 млрд рублей. Чистая прибыль и вовсе показала рост в 2,2 раза, достигнув 33 млрд рублей.

Компания смогла обуздать рост себестоимости и прочих расходов, за счет чего маржинальность по операционной прибыли удвоилась — до 18% — и это с учетом переоценки биологических активов и изменения курсовых разниц на важное импортное сырье: импортное инкубационное яйцо и вакцины.

Инвестиции в золотые яйца

За последние 10 лет котировки акций Черкизово выросли десятикратно. На пике котировки акции уже тестировали отметку в 5 тыс. рублей. Секрет роста — амбициозная инвестиционная программа. Компания намерена нарастить производство мяса курицы на 33%, до 1 млн тонн в год, свинины — до 500 тыс. тонн в год, мяса индейки — до 75 тыс. тонн в год, что предполагает рост на 50%.

Помимо поставок на внутренний рынок, компания наращивает и экспорт в дружественные страны. Перед производителем стояла задача нарастить объем отгрузки до 10% в средней выручке. Год назад основная доля экспорта группы приходилась на Китай, Казахстан и другие страны ЕАЭС, а также на Саудовскую Аравию и Вьетнам.

Второй драйвер роста — выплаты акционерам. По действующей дивидендной политике компания выплачивает до 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2022 года компания не выплачивала дивиденды, а в первой половине 2023 года компания выплатила 118 рублей на акцию. Тогда дивдоходность составила около 3% к цене бумаг на момент объявления дивидендов. Новый дивиденд по итогам 2023 года анонсирован на уровне 205,38 рубля, что эквивалентно 4,7% доходности к котировкам. Последний день для покупки бумаг под дивиденды в случае утверждения выплат собранием акционеров — 4 апреля 2024 года. Мы ожидаем потенциальные дивиденды в следующие 12 месяцев в размере более 300 рублей на акцию.

Группа Черкизово — одна из немногих компаний российского рынка, которая сочетает в себе эффективность бизнеса, рост производства и выплату дивидендов. С учетом всех факторов, даже несмотря на коррекцию котировок, акции Черкизово сохраняют свою инвестиционную привлекательность.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​