Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае действий с замороженными суверенными российскими активами.
Источник: AP 2023

«Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации», — сказала глава Минфина США на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Бразилии.

В Вашингтоне оценивают потенциальные риски и вырабатывают варианты дальнейших действий, добавила Йеллен.

При этом, по ее словам, «в реальности нет альтернатив доллару, евро, йене», поэтому Йеллен «не сильно переживает».

Недружественные страны с февраля 2022 года замораживают суверенные активы России и средства частных инвесторов. В том числе речь идет о валютных резервах в объеме около 300 миллиардов евро.

Почти сразу начались разговоры о конфискации средств. В октябре 2022 года лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных денег для финансирования восстановления Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД называли заморозку финансов назвали воровством.