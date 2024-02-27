Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами

«Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации», — сказала глава Минфина США на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Бразилии.