Минфин США заявил о рисках в случае действий с российскими активами

«Говоря о финансовой стабильности, полагаю, что появится риск, если будет значительный сдвиг от валют, но думаю, что это крайне маловероятно, особенно учитывая необычность этой ситуации», — сказала глава Минфина США на встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 в Бразилии.
В Вашингтоне оценивают потенциальные риски и вырабатывают варианты дальнейших действий, добавила Йеллен.
При этом, по ее словам, «в реальности нет альтернатив доллару, евро, йене», поэтому Йеллен «не сильно переживает».
Недружественные страны с февраля 2022 года замораживают суверенные активы России и средства частных инвесторов. В том числе речь идет о валютных резервах в объеме около 300 миллиардов евро.
Почти сразу начались разговоры о конфискации средств. В октябре 2022 года лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных денег для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД называли заморозку финансов назвали воровством.