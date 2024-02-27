Минфин США спрогнозировал снижение инфляции в мире

Она напомнила, что Международный валютный фонд (МВФ) и другие эксперты ожидали замедления мировой экономики в прошлом году, однако рост составил 3,1 процента, а инфляция замедлилась. Йеллен спрогнозировала, что она продолжит падать примерно в 80 процентах стран в этом году. Министр отметила, что несмотря на сохраняющиеся риски и проблемы, мировая экономика остается устойчивой.