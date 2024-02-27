Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с 90% до 25%

К лету этого года правительство должно определиться с судьбой некоторых видов ипотечных программ с господдержкой. Так, 1 июля истекает срок действия двух самых популярных видов — льготной под 8% и семейной под 6%. К концу года дедлайн установлен и для IT-ипотеки.
Как рассказал «Известиям» источник, близкий к Минфину, в ведомстве разрабатываются предложения, которые подразумевают комплексный подход к льготным программам. Выгодные условия должны предоставляться семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителям целевых специальностей.
Как подчеркнул источник «Известий», очень важно выработать критерии льготных программ таким образом, чтобы совокупно их доля не превышала 25% выдач на первичном рынке.
В пресс-службе Минфина подтвердили, что вопрос обсуждается.
«По итогам 2023 года, объем льготных ипотечных программ на первичном рынке действительно достигал порядка 90%. Целевые ориентиры системы и конкретные параметры предполагаются ниже и будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка», — заявили «Известиям» в финансовом ведомстве.
Также, как сообщил источник «Известий», глава правительства поручил создать на площадке Минфина рабочую группу с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэка, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты, чтобы выработать общую позицию с учетом различных предложений, а также прдставить решение проблемы с возникшими на рынке жилья дисбалансами.