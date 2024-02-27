Минфин намерен добиться снижения доли льготной ипотеки с 90% до 25%

Минфин разрабатывает свои предложения, которые касаются будущего ипотечных программ с господдержкой. Ведомство исходит из того, что система таких программ должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий. Также Минфин фокусируется на снижении доли льготной ипотеки до 25% (сейчас — порядка 90%) в выдачах на первичном рынке.