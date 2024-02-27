Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки до 25% в выдачах на первичке

С этого года в России начали действовать более жесткие условия по льготной ипотеке. Правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять в рамках льготной ипотеки под 8%, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 12 млн до 6 млн рублей. Для всех регионов выросли и требования по минимальному первоначальному взносу — с 20% до 30%.