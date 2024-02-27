Минфин хочет снизить долю льготной ипотеки до 25% в выдачах на первичке

Минфин России разрабатывает новую концепцию ипотечных программ с господдержкой. Министерство считает, что они должны быть комплексными, с предоставлением льгот для семей, которые действительно нуждаются в поддержке государства для покупки жилья в кредит, и представителей целевых профессий (IT-специалисты, военные и так далее).
При этом Минфин хочет, чтобы совокупно доля программ по льготным ставкам не превышала 25% в выдачах на первичном рынке жилья, пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.
В пресс-службе Минфина изданию подтвердили, что такой вопрос обсуждается. Там заявили, что по итогам 2023 года объем льготных ипотечных программ на первичном рынке достигал порядка 90%. «Целевые ориентиры системы и конкретные параметры предполагаются ниже и будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка», — добавили в министерстве.
Как сообщил один из собеседников издания, глава правительства поручил создать на площадке Минфина рабочую группу с участием представителей финансового ведомства, ЦБ, Минэкономразвития, Минстроя, Госдумы, Совета Федерации, ФАС и Счетной палаты, чтобы выработать общую позицию с учетом различных предложений, а также представить решение проблемы с возникшими на рынке жилья дисбалансами.
В июле 2024 года истекает срок двух наиболее популярных видов ипотеки с господдержкой — льготная ипотека (ставка 8%) и семейная ипотека (6%). Президент России Владимир Путин поручал правительству изучить вопрос продления семейной ипотеки.
К концу года заканчивается аналогичная программа для IT-специалистов. Минфин и ЦБ выступают за адресных характер льготных программ: они должны быть направленны только на определенные группы граждан.
С этого года в России начали действовать более жесткие условия по льготной ипотеке. Правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять в рамках льготной ипотеки под 8%, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 12 млн до 6 млн рублей. Для всех регионов выросли и требования по минимальному первоначальному взносу — с 20% до 30%.