LG, Bosch и Sony начали закрывать магазины в России

После начала военной операции на Украине ряд иностранных брендов, в том числе LG, Sony и Bosch, заморозили поставки товаров в Россию. Источник среди крупных ретейлеров объяснил «Ъ», что закрытие этих магазинов только сейчас обусловлено долгосрочными договорами аренды, расторжение которых могло привести к штрафам и необходимости внести все платежи. «Арендатор должен предупредить о прекращении аренды за полгода, поэтому розничным партнерам ушедших вендоров проще было “досидеть” до конца контракта, хотя официальные поставки встали», — сказал собеседник издания.