Курс доллара на Мосбирже снизился до 92,24 рубля

Курс американской валюты в ходе торгов снижается до 92,24 рубля, следует из данных Московской биржи.
Юань достиг отметки 12,76 рубля, евро вырос до 100,08 рубля. Курс доллара расчетами «завтра» снижается на 14 копеек — до 92,24 рубля, евро — растет на 8 копеек, до 100,08 рубля, юаня — стабилен на отметке прошлого закрытия в 12,76 рубля.
Ранее экономист Денис Перепелица предположил, что курс доллара в марте возможен в диапазоне от 85 до 92 рублей. На стоимости нацвалюты скажутся объемы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сальдо торгового баланса, ключевая ставка и другие факторы.