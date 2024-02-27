Курс доллара на Мосбирже снизился до 92,24 рубля

Ранее экономист Денис Перепелица предположил, что курс доллара в марте возможен в диапазоне от 85 до 92 рублей. На стоимости нацвалюты скажутся объемы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сальдо торгового баланса, ключевая ставка и другие факторы.