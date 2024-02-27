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Курс доллара на Мосбирже снизился до 92,24 рубля

Курс евро растет до 100,08 рубля.
Источник: Freepik

Курс американской валюты в ходе торгов снижается до 92,24 рубля, следует из данных Московской биржи.

Юань достиг отметки 12,76 рубля, евро вырос до 100,08 рубля. Курс доллара расчетами «завтра» снижается на 14 копеек — до 92,24 рубля, евро — растет на 8 копеек, до 100,08 рубля, юаня — стабилен на отметке прошлого закрытия в 12,76 рубля.

Ранее экономист Денис Перепелица предположил, что курс доллара в марте возможен в диапазоне от 85 до 92 рублей. На стоимости нацвалюты скажутся объемы обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сальдо торгового баланса, ключевая ставка и другие факторы.