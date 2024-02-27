Казахстанский банк «Фридом Финанс» остановил денежные переводы с карт «Мир»

«Р2Р (от человека человеку — “Ъ”) переводы во Freedom Banker (приложение банка — “Ъ”) с/на карту “Мир” более недоступны», — сообщили в поддержке банка Frank Media. В банке предложили воспользоваться другими способами перевода. Для отправки средств остались доступны SWIFT-переводы, перевод с иностранных карт Visa и Mastercard и перевод по номеру телефона через «Цифра банк».
23 февраля США ввели новые антироссийские санкции, в том числе в отношении НСПК. В компании заявили, что санкции не затронут работу платежных сервисов внутри страны, а на стороне платежной системы нет каких-либо ограничений на работу с иностранными партнерами. В свою очередь, зарубежные банки принимают решение о приеме карт «Мир» самостоятельно.
Александра Горошилова