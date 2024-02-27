Казахстанский банк «Фридом Финанс» остановил денежные переводы с карт «Мир»

23 февраля США ввели новые антироссийские санкции, в том числе в отношении НСПК. В компании заявили, что санкции не затронут работу платежных сервисов внутри страны, а на стороне платежной системы нет каких-либо ограничений на работу с иностранными партнерами. В свою очередь, зарубежные банки принимают решение о приеме карт «Мир» самостоятельно.