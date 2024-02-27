Хороший злак: власти готовы усилить контроль за рынком зерна

Цены на хлеб росли в течение 2023 года, несмотря на рекордный урожай зерновых. За прошлый год стоимость хлебобулочных изделий из пшеничной муки выросла на 5%, а из ржаной — на 5,7%, сообщали в Руспродсоюзе. Сильнее всего это затронуло северные регионы. По данным Мурманскстата на сентябрь 2023 года, в Мурманской области за год хлеб подорожал на 11,5%.