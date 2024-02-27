Хороший злак: власти готовы усилить контроль за рынком зерна

Агрохолдинги может ждать ужесточение контроля со стороны властей — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) учтет рекомендацию Госдумы о необходимости анализа зернового рынка на предмет сговоров крупных игроков. Об этом говорится в письме главы ФАС Максима Шаскольского. Если будут подтверждены вертикальные соглашения компаний-производителей, зернотрейдеров, а также владельцев портов и инфраструктуры для хранения продукции, служба может начать проработку мер борьбы с нарушениями конкуренции, считают эксперты. Причины таких мер — рост стоимости хлеба и возможное занижение цен на зерно при закупках, говорят аналитики.
Всё под контролем
ФАС учтет рекомендацию Госдумы провести анализ конкуренции на зерновом рынке, а также в сегменте услуг перевозки и хранения зерна в портах на предмет наличия вертикального сговора. Об этом говорится в письме главы ФАС Максима Шаскольского к первому зампреду комитета Госдумы по защите конкуренции Игорю Игошину (документ от 16 февраля есть у «Известий»).
— Очевидно, ФАС планирует повысить прозрачность российского зернового рынка — речь идет как о производителях, так и о торговых и транспортных компаниях, которые бывают аффилированы с производителями. Если антимонопольная служба выявит соглашения, препятствующие конкуренции, то может начать дополнительные проверки.
Примерами таких соглашений могут быть случаи, когда крупные агрохолдинги договариваются с руководством портов не допускать на хранение товар других игроков или когда закупочная стоимость товара искусственно занижается для отдельных трейдеров, — пояснил член экспертного совета при ФАС Дмитрий Тортев.
В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что в министерство не поступали соответствующие предложения ФАС России. Но ведомство готово их рассмотреть при получении.
«Вместе с тем Минсельхоз считает необходимым создание прозрачных условий работы российского зернового рынка. В частности, для этого была разработана и в 2022 году запущена ФГИС “Зерно”. Данная информационная система позволяет обеспечивать прослеживаемость зерна и продуктов его переработки в целях сокращения нелегального оборота и повышения качества и безопасности продукции для потребителей», — пояснили в пресс-службе Минсельхоза.
В ФАС от комментариев отказались.
Российский зерновой рынок — это классическая олигопсония, когда предложение представлено множеством крупных (агрохолдинги) и мелких (фермерские хозяйства) зернопроизводителей, но спрос концентрируют около десяти крупных зерновых компаний, заявила «Известиям» профессор экономического факультета ЮФУ Ольга Белокрылова.
— В силу этого значимость повышения прозрачности российского зернового и в целом сельскохозяйственного рынка чрезвычайно высока. Эффект на экономику проявится в обеспечении производителям более справедливых цен за их продукцию, но не за счет повышения рыночных цен на хлеб и другие продовольственные товары, а посредством снижения прибылей зернопокупателей и торговых сетей, — отметила специалист.
Повышение прозрачности любой сферы рыночной экономики способствует росту эффективности использования ресурсов и снижению коррупции, добавила Ольга Белокрылова.
Цены на хлеб росли в течение 2023 года, несмотря на рекордный урожай зерновых. За прошлый год стоимость хлебобулочных изделий из пшеничной муки выросла на 5%, а из ржаной — на 5,7%, сообщали в Руспродсоюзе. Сильнее всего это затронуло северные регионы. По данным Мурманскстата на сентябрь 2023 года, в Мурманской области за год хлеб подорожал на 11,5%.
При этом в январе 2024 года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил о рекордном урожае. Как сообщал чиновник, прошлый год принес России второй в истории объем зерновых. «Мы еще ожидаем итоговой статистики, но прогнозируем, что вместе с новыми регионами будет 147 млн т», — отмечал министр.
При росте урожая рос и экспорт зерна из РФ. По данным АО «Русагротранс», Россия в первой половине 2023−2024 сельскохозяйственного года обновила рекорд: поставки зерновых, с учетом зернобобовых и муки, составили 39 млн т. Российское зерно импортируется как традиционными покупателями, основные из которых Египет и Турция, так и новыми — например, растут поставки в страны Латинской Америки, сообщали эксперты.
Средства производства
Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил «Известиям», что среди производителей зерна картельных соглашений практически не бывает, так как этот рынок объединяет десятки тысяч участников, которые не смогли бы договориться.
— А вот инфраструктура (вагоны для перевозки зерна, порты) монополизируется. В этой сфере давно надо было применять антимонопольное регулирование, — считает представитель бизнеса.
Член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Госдумы Андрей Тенишев согласен с тем, что в ходе анализа рынка особенно важным для ФАС будет изучение вопроса перевозки зерна.
— Это прежде всего тарифы на железнодорожные перевозки, тарифы на услуги морских портов. Всё это входит в сферу деятельности ФАС. И в действительности сельхозпредприятия уже давно ждут необходимых тарифных решений, — отметил эксперт.
Экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод подтвердил, что проблема доступа к инфраструктуре для сельхозпроизводителей достаточно серьезная.
— Без участия ФАС ее не решить. Как вы примирите потенциал суперкрупного агрохолдинга и единичного товаропроизводителя? А жить и работать хотят и те, и другие, — отметил он.
Поэтому вертикальные договорные цепочки, которые оставляют инфраструктуру за крупным агрохолдингом, приносят выгоду только им — хотя инфраструктура должна быть равнодоступной, а в итоге ей не может воспользоваться достаточно большое количество сельхозпроизводителей, заключил эксперт.