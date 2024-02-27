Финская Fortum подала на Россию в арбитраж из-за потери контроля над активами

«Начало арбитражного разбирательства последовало за нарушением Россией своих обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, которые сторона заключила с Нидерландами и Швецией», — говорится в сообщении компании.

Согласно указу Владимира Путина, 98% акций российской «дочки» Fortum перешло под временное управление Росимущества . Как сказано в сообщении, в июле компания уведомила российскую сторону, что планирует добиваться от Москвы компенсации за потерянные активы и инвестиции в международном суде.

В компании сообщили, что передача активов привела к «полной финансовой деконсолидации» и их обесцениванию. В отчете Fortum за второй квартал 2023 года говорится об убытке €2 млрд. Компания сообщала, что не будет учитывать показатели российской структуры в общей отчетности.

ПАО «Фортум» — один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. В структуру компании входят семь теплоэлектростанций. Четыре из них находятся в Челябинской области, три — в Тюменской области, одна — в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре).