Эксперт: увеличение норматива продажи дизеля до 16% позволит сдержать рост цен на топливо

«За многие годы правительство превентивно работает над тем, чтобы с началом высокого сезона спроса цены не росли. Наверное, основная мера, которая будет действовать, это увеличение объемов реализации дизельного топлива. Чем больше обязательные нормы на бирже, тем, соответственно, более насыщено будет предложение и меньше вероятности роста цены. Решение оправдано», — сказал он.