ЦБ заявил о сокращении числа выявленных поддельных банкнот и монет в 2023 году почти вдвое

«В 2023 году количество выявленных в банковской системе поддельных российских банкнот и монет сократилось почти в два раза и составило порядка 12,4 тыс. штук. На 1 млн банкнот, находящихся в обращении, приходилось всего две фальшивки (в 2022 году — четыре)», — сообщили в ЦБ.