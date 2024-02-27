ЦБ не планирует отменять ограничения на снятие наличной валюты

Банк России перед принятием решения о продлении этой меры проводит анализ ситуации. «В принципе сейчас значительного запроса на снятие ограничения мы не наблюдаем ни от клиентов, ни от банков. Мы видим серьезную тенденцию к девалютизации, наблюдается существенное снижение объема валютных вкладов», — заявила Ольга Полякова. Она отметила, что ЦБ постепенно смягчал изначально введенные ограничения и на снятие средств со вкладов в наличной валюте, и на продажу валюты.