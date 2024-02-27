ЦБ может увеличить сумму страхования по долгосрочным вкладам до 2,8 млн рублей

Центробанк рассматривает возможность двукратно увеличить сумму страхования по долгосрочным вкладам для повышения их привлекательности для клиентов банков — с 1,4 млн до 2,8 млн рублей, рассказала в интервью «Интерфаксу» зампред ЦБ Ольга Полякова. Банк России готов обсуждать и повышение суммы возмещения по счетам эскроу — также вдвое: с 10 млн до 20 млн рублей.
По словам Ольги Поляковой, отчисления банков в фонд страхования вкладов по долгосрочным вкладам будут ниже, поэтому взамен у них будет возможность предложить вкладчикам более привлекательную доходность.
«Чтобы сделать долгосрочные вклады более привлекательными для людей, мы рассматриваем возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3−5 лет) рублевым вкладам. Сейчас обсуждается вопрос, что страховка по ним может составить до 2,8 млн рублей», — заявила она.
Увеличить сумму страхование эскроу-счетов ЦБ хочет потому, что недвижимость стала стоить дороже, ее рост может продолжиться, и текущий размер возмещения не покрывает эту сумму, утончила Полякова. По данным ЦБ, на конец 2023 года на счетах эскроу было размещено 5,6 трлн рублей (на 38% больше чем годом ранее).
Сейчас возмещение по вкладам в случае банкротства банка или отзыва лицензии выплачивается вкладчику банка в размере 100% суммы всех его вкладов (за исключением вкладов отдельных категорий), но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика в одном банке. Если у физлица открыт счет эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости или для расчетов по договору участия в долевом строительстве, максимальный размер страховки равен 10 млн рублей.
Регулятор также планирует рассмотреть вопрос расширения системы страхования вкладов на средства, находящиеся на электронных кошельках граждан. «На будущее, нам предстоит оценить два важных изменения действующего регулирования. Первое — страхование средств граждан на электронных кошельках. Второе — совершенствование процедуры идентификации при взаимодействии банка со своими клиентами через третьих лиц, например, банковских платежных агентов», — добавила Полякова.
По словам зампреда ЦБ, регулятор также обсуждает вопрос дифференцированных отчислений в фонд страхования вкладов в зависимости от уровня риска и оценки финансовой устойчивости банка. Таким образом, банки с высоким уровнем риска будут платить больше страховых взносов.
Кроме того, ЦБ разрабатывает новую методику оценки экономического положения банков, поскольку текущая методика нуждается в обновлении. Сейчас ЦБ тестирует новую методологию количественного скоринга банков — исходя из их показателей отчетности.