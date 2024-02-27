ЦБ может увеличить сумму страхования по долгосрочным вкладам до 2,8 млн рублей

Сейчас возмещение по вкладам в случае банкротства банка или отзыва лицензии выплачивается вкладчику банка в размере 100% суммы всех его вкладов (за исключением вкладов отдельных категорий), но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика в одном банке. Если у физлица открыт счет эскроу для расчетов по сделке купли-продажи недвижимости или для расчетов по договору участия в долевом строительстве, максимальный размер страховки равен 10 млн рублей.