Акции Сбера идут вверх в преддверии годовых результатов

Исходя из их размера, станет понятен размер возможных дивидендов, которые могут получить акционеры самой дорогой компании России. Последние несколько дней акции Сбера неуклонно дорожают и уже почти достигли психологически важной отметки в 300 рублей.
«О цифрах прибыли за 2023 год уже примерно известно из данных по российской системе бухгалтерского вчера. Чистая прибыль Сбера рекордна и составит порядка 1,5 триллиона рублей. Это дает ориентир и по рекордным дивидендам — порядка 33 рублей за акцию. Важна и рентабельность капитала — 24,7%», — отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Он считает, что есть как минимум три причины инвестиционной привлекательности акций Сбера.
«Во-первых, вложение в эти бумаги является ставками на растущую экономику, прогнозы по увеличению ВВП России в 2024 году у большинства экономистов, включая зарубежных, позитивны в диапазоне 1,5−2,5% роста. Во-вторых, Сбер уверенно превращается в технологический банк, педалируя в частности тему развития искусственного интеллекта. В-третьих, рынок ожидает снижения ключевой ставки ЦБ во второй половине года, что должно реанимировать потребительское кредитование. Отдельный бонус — монетизация доминирующей рыночной доли на банковском рынке и эффективного операционного менеджмента», — отмечает Суверов.
«Сбербанк сохраняет за собой статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона», — согласна аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Елена Кожухова. «За 2022 год Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в размере 25 рублей на оба типа акций с доходностью около 10% и рынок надеется, что и на этот раз выплаты будут щедрыми», — отмечает она.