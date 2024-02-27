Акции Сбера идут вверх в преддверии годовых результатов

«Сбербанк сохраняет за собой статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона», — согласна аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Елена Кожухова. «За 2022 год Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в размере 25 рублей на оба типа акций с доходностью около 10% и рынок надеется, что и на этот раз выплаты будут щедрыми», — отмечает она.