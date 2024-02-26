ВТБ начнет основной этап интеграции с «Открытием» в конце апреля

«Часть клиентов ''Открытия'' уже перешли на обслуживание в ВТБ, для всех клиентов мы гармонизировали продуктовую линейку, чтобы пользоваться ей с большей выгодой. В ходе интеграции клиенты смогут воспользоваться дополнительными предложениями для максимально бесшовного перехода», — сказал господин Горшков в рамках Стратегической недели ВТБ.
С начала 2024 года клиентам «Открытия» доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов, вкладов и накопительных счетов. В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В 2024 году более 250 офисов «Открытия» объединятся с ВТБ. Фактическое объединение бизнесов двух банков ожидается к концу 2024 года.
27 декабря 2022 года Центробанк вышел из капитала ФК «Открытие» и продал 100% акций ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд руб. Во второй половине 2023 года была сформирована единая команда руководителей ВТБ и «Открытия» в регионах. С января 2024 года ВТБ начал предлагать свои розничные финансовые продукты в офисах «Открытия».
Лусине Баласян