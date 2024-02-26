ВТБ начнет основной этап интеграции с «Открытием» в конце апреля

С начала 2024 года клиентам «Открытия» доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов, вкладов и накопительных счетов. В декабре 2023 года начался постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. В 2024 году более 250 офисов «Открытия» объединятся с ВТБ. Фактическое объединение бизнесов двух банков ожидается к концу 2024 года.