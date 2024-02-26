ВТБ хочет запустить вклад-флоатер, привязанный к ставке ЦБ

Согласно новой стратегии ВТБ на 2024−2026 год, банк хочет нарастить долю на рынке рублевых пассивов до 21,2%, что предполагает практически двукратный рост портфеля средств физлиц в отечественной валюте — к концу 2026 года он должен превысить 11 трлн рублей. Драйверами роста, в первую очередь, станут рублевые средства до востребования, объем которых на счетах клиентов вырастет в два раза к уровню 2023 года, отмечают в ВТБ. В банке надеятся, что число клиентов с регулярным пополнением своих счетов вырастет за три года на 70% — до 25 млн человек.