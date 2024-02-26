«Ведомости»: россияне в 2023 году потратили на доставку продуктов почти 918 млрд рублей

В IV квартале 2023 года в Ozon отметили увеличение заказов продуктов через самовывоз, сообщил «Ведомостям» представитель площадки. Однако это не привело к уменьшению курьерской доставки Ozon fresh, подчеркнул он. «Рост популярности доставки продуктов Ozon fresh через пункты выдачи товаров мы связываем с тем, что такой канал получения товаров становится все более доступным: на конец года к системе было подключено около ⅕ всех пунктов», — сказал он.